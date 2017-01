Iniţiativa profesoarelor Carmen Pavel şi Graţiela Dumitrache (Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”) de a scoate o carte cu exerciţii de fonetică şi vocabular se înscrie în zona demersurilor necesare. Cartea a fost lansată, ieri, în Laboratorul de limba română al colegiului, în prezenţa a peste 30 de profesori de limba şi literatura română din peisajul educaţional constănţean. Structurată în plan tematic şi metodologic corespunzător programelor de limba şi literatura română pentru Testarea naţională, pentru examenul de Bacalaureat (2007) şi pentru admiterea în învăţămîntul superior, cartea „700 de exerciţii pentru fonetică şi vocabular” reprezintă un instrument extrem de generos pentru elevi şi cadre didactice deopotrivă. „În fapt, noi nu am pornit de la ideea de a face o carte. Pregăteam, efectiv, materialele pentru ore şi ne-am dat seama, lucrînd, că există o lipsă extraordinară de lucrări care să trateze problemele de vocabular aşa cum am fi vrut. Ulterior, cînd ne-am dat seama ce volum de muncă ne aşteaptă, ne-am explicat şi respectiva lipsă. Am luat aproape toate dicţionarele şi ne-am apucat să creăm exerciţii pentru a avea material didactic. Următorul pas a fost cartea”, a declarat prof. Graţiela Dumitrache.

Acest demers acoperă o mare lipsă pe piaţa pedagogică românească şi, mai mult decît atît, răspunde multor întrebări (ne)rostite, legate de noile reguli ale limbii române, reguli ce, deocamdată, au ca numitor comun bulversarea. Mesajul profesoarelor către elevi (şi nu numai!): „Limba română a ajuns să fie o limbă străină şi atunci, dacă nimeni nu se mai oboseşte să citească, haideţi să învăţăm limba română din culegeri!”