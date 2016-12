Anda Adam a... detronat-o pe Madonna, în Azerbaidjan

Solista Anda Adam se bucură de mare succes peste hotare, intrând în competiţie chiar cu vedete ale scenei internaţionale. După ce a surclasat-o pe Jennifer Lopez în topurile din Peru, iată că acum solista a reuşit să o detroneze pe „Regina muzicii pop”, Madonna, în clasamentele din Azerbaidjan.

Acest merit îl are piesa „Can You Feel Love”, compoziţie proprie, pe care a înregistrat-o alături de DJ-ul portughez Kourosh Tazmini. Noul hit al Andei Adam a ajuns numărul unu la cel mai mare post de radio din Azerbaidjan, ATV FM şi a detronat-o pe Madonna cu al său hit, „Girls Gone Wild”. „Regina Pop” a „căzut” astfel pe locul al doilea, în favoarea româncei. Mai mult, pe poziţiile inferioare se află artişti internaţionali în vogă, precum Pitbull, Shakira, Usher, Justin Bieber, dar şi românii Tom Boxer şi Deepcentral.