Anda Adam a lansat single-ul „Love On You\"

Cunoscuta solistă Anda Adam, a lansat un nou single, intitulat „Love On You\". Melodia a putut fi ascultată pentru prima dată weekend-ul trecut, pe calea undelor, la un post de radio naţional. Imediat după difuzarea acesteia, fanii au fost atât de încântaţi de această nouă apariţie muzicală încât au invadat chat-ul emisiunii cu sute de mesaje.

„Love On You\" este o melodie de club, având un stil oarecum diferit de cel cu care Anda şi-a obişnuit până acum publicul. Pentru că tot se poartă aceste imixtiuni ale genurilor cu muzica de club, Anda şi-a făcut intrarea în rândul artiştilor care subscriu „modei”, dar adaugă şi un ingredient… oriental. Reacţia ascultătorilor este una favorabilă, astfel că piesa anticipează un succes pe posturile de radio. Melodia nu este inclusă pe albumul „Queen of Hearts” lansat la începutul anului, iar artista încă nu a anunţat pe care disc va apărea.