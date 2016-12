Anda Adam face furori în Turcia

„If I put my love one you, tell me what you wanna do?”...Nuanţele orientale din cel mai nou single al simpaticei soliste Anda Adam, intitulat „My Love on You”, al cărui videoclip a fost lansat chiar în urmă cu două zile, exploatează la maxim difuzoarele radiourilor şi cluburilor din Turcia. Odată cu licenţierea melodiei amintite în ţara amintită, artista şi-a vopsit „strategic” părul în blond şi nu s-a oprit „decât” pe locul 1 în topul preferinţelor fumătorilor de narghilea, la radio Number 1, unul dintre cele mai importante radiouri care promovează muzica dance în zona asiatică. De apreciat este şi videoclipul recentei piese care „consolează” într-un fel eşecul peliculei pentru melodia de anul trecut, „Sufletul meu”.

„My Love On You” a fost lansată în Turcia în urmă cu trei săptămâni şi a cucerit imediat piaţa cu beat-ul său de clubbing. Piesa este compusă de Mihai Ristea, unul dintre membrii trupei Montuga şi a devenit cu brio melodia ce marchează revenirea în forţă a frumoasei cântăreţe. Succesul se doreşte a fi de bun augur şi pentru faptul că Anda Adam s-a calificat recent în finala naţională Eurovision 2010, unde va cânta piesa „Surrender”, cu Connect-R.