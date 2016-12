Anda Adam îl apără pe Victor Slav

În timpul derulării telenovelei de divorţ şi trio amoros dintre Victor Slav, Bianca Drăguşanu şi Adrian Cristea, solista Anda Adam, fosta iubită a lui Victor Slav, s-a rezumat la declaraţii rare, scurte şi seci, încercând să stea departe de subiect. După ce fotbalistul Adrian Cristea a spus că Victor s-a comportat violent cu Bianca, Anda Adam a pus piciorul în prag şi a declarat, recent, că Victor Slav nu e un om violent. „Victor nu e violent. Niciodată. E un om civilizat, niciodată nu a avut reacţii violente faţă de mine. Dar nici eu nu sunt genul de om care să creeze astfel de situaţii. Noi, când am avut ceva de discutat, am încercat să discutăm calm, să găsim soluţii. Când am mai vorbit după despărţire, a fost foarte oficial. Noi am ţinut mult la intimitatea noastră”, a precizat Anda Adam.