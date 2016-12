Anda Adam îşi incită iar fanii

Cântăreaţa Anda Adam este una dintre cele mai incitante vedete autohtone. Foarte sigură pe atuurile fizice cu care a fost înzestrată de „mama natură”, artista şi le expune ori de câte ori are ocazia, spre deliciul numeroşilor săi admiratori, care abia aşteaptă să o vadă în ipostaze incendiare. Artista a aprins iar imaginaţia admiratorilor pe un site de socializare, unde a făcut publică o fotografie în care este îmbrăcată foarte sexy, în stil de majoretă. Dacă în partea de jos a corpului are o fustiţă vaporoasă, în partea de sus, vedeta a ales o bluziţă transparenţă, pe sub care, bineînţeles, nu poartă sutien, iar bulinele de pe topul respectiv abia dacă îi acoperă bustul.