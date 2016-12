Anda Adam, la Terminal 5 din New York

După ce a impresionat cu spectacolele sale susţinute în cluburi din Turcia, Rusia, Franţa sau chiar Emiratele Arabe Unite, Anda Adam intenţionează să cucerească America. Foarte apreciată peste ocean, solista a fost invitată să cânte, pe data de 9 aprilie, într-unul din centrele care dictează play-listurile la nivel internaţional, nu numai în muzica dance, ci şi în pop, electro sau rock, Terminal 5 din New York, un spaţiu de concerte cu cinci săli de spectacole. Locaţia amintită găzduieşte, în fiecare noapte, peste 3000 de spectatori care dansează fervent pe ritmurile celor mai mari artişti din lume. De la începutul anului au concertat acolo Lady Gaga, Snoop Dogg, Royksopp, La Roux, Adele, Trentemoller, Arctic Monkeys, Chemical Romance sau Florence and the Machine.

În show-ul din metropola americană, cântăreaţa va fi însoţită pe scenă de dansatori de culoare ce au încins atmosfera şi la reprezentaţiile unor artişti de talie mondială precum Katy Perry, Chris Brown sau Keri Hilson.

Piesele Andei Adam ocupă poziţii de top la numeroase radiouri din lume, în această săptămână hit-ul „Show Me” aflându-se pe prima poziţie. În plus, artista negociază un turneu prin capitalele muzicii de club, Florida şi Miami.