Anda Adam nu și-a mai văzut fratele de un an

Ca în fiecare an, Anda Adam va avea un program foarte încărcat de Sărbători, cu numeroase concerte și participări la evenimente, însă va și petrece alături de cei dragi. Artista abia așteaptă Sărbătorile de Iarnă, pentru că va avea aproape o persoană foarte dragă sufletului ei. Este vorba despre fratele său, pe care nu l-a mai văzut de un an.

„De Sărbători voi cânta, ca în fiecare an, evident, şi voi petrece Sărbătorile de Iarnă cu iubitul meu, în familie, cu cei doi căţeluşi pe care îi am şi cu fratele meu, care vine din Australia. Nu l-am mai văzut de un an”, a declarat cântăreața.

Ea și-a amintit cum petrecea Crăciunul în copilărie, dar a și dezvăluit ce și-ar dori să primească acum de la Moș: „În copilărie îi scriam Moşului. Făceam liste interminabile. Până în ultimul moment, mai găseam ceva de adăugat. M-au marcat momentele cu pânditul Moşului, pe care nu-l prindeam niciodată. În fiecare an îmi propuneam să îl prind pe Moş Crăciun atunci când îmi lăsa cadourile sub brad, dar niciodată nu mi-a ieşit. În acest an, de la Moş Crăciun nu vreau ceva în mod special. O atenţie. Îmi plac mult accesoriile. Poate un colier frumos sau o curea, ceva care să meargă foarte bine la ţinuta de Crăciun”, spune Anda Adam.