Anda Adam, răsfăţată în Liban şi Tunisia

Cântăreaţa Anda Adam a susţinut, weekend-ul trecut, un concert în Beirut, fiind aşteptată de către organizatori, la aeroport, cu limuzina şi cu flori albe. Succesul pieselor sale, în mod special al melodiei „Can You Feel Love”, realizată împreună cu DJ-ul portughez Kourosh Tazmini, a transformat-o pe vedetă într-un artist foarte solicitat pentru concerte, în Liban.

Ea va pleca, sâmbătă, în Tunisia, acolo unde, seara, va urca pe scena celui mai renumit festival muzical din nordul Africii, Tunisian Music Awards. Pe scena marelui eveniment vor cânta Adele, David Guetta şi Don Omar.

Anda Adam va beneficia, şi în Tunisia, de un tratament special. Ea va fi cazată la un hotel de lux, iar organizatorii o vor răsfăţa cu ghirlande de iasomie, simbolul naţional al Tunisiei. Artista este nominalizată de patru ori, la Tunisian Music Awards, cu piesa „Can You Feel Love”, la categoriile „Best New Single\", „Best New Artist\", „Best Video\" şi „Best Composition\".