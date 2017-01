Anda Adam şi Victor Slav, prima vacanţă împreună

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că vedeta de televiziune Victor Slav şi interpreta Anda Adam formează un cuplu. Astfel că, cei doi îndrăgostiţi s-au întors, zilele trecute, din America, unde au petrecut fericiţi prima vacanţă de cînd sînt împreună. Amîndoi simţeau nevoia unei vacanţe încă de pe vremea cînd erau concurenţi la emisiunea care i-a adus împreună, dar niciunul nu a avut timp de concediu pînă în urmă cu două săptămîni. „Ne-am gîndit să îmbinăm utilul cu plăcutul şi am ales să mergem în America, la New York. Eu îmi doream să merg în America, iar Anda îşi dorea să o vadă pe mama ei”, a declarat Victor.

Anda şi Victor s-au acomodat imediat cu diferenţa de fus orar. După cîteva zile petrecute la New York, au plecat alături de mama cîntăreţei spre Las Vegas. „Nu ai cum să te plictiseşti în Las Vegas! N-am mai văzut nicăieri altundeva atît de multă lumină ca acolo. Din avion priveliştea oraşului este absolut incredibilă! Iar hotelurile sînt fabuloase, nu cred că există vreunul sub cinci stele, te impresionează prin cu totul altceva!”, a mai spus iubitul Andei.

Chiar dacă în Bucureşti, şi Anda şi Victor sînt dependenţi de maşinile proprii, în vacanţă, cei doi îndrăgostiţi s-au bucurat din plin de beneficiile mersului cu metroul. „New York-ul este uriaş şi am avut noroc că mama Andei stă foarte aproape de Manhattan. În rest, am mers numai cu metroul şi autobuzul. Ne-am simţit excelent cu metroul, mai ales că nu te bagă nimeni în seamă, n-am auzit niciun comentariu şi nicio bîrfă”, a menţionat Victor. Între vizitele în Time Square, Empire State Building, Statuia Libertăţii şi multe magazine, Anda şi Victor nu au ocolit niciuna dintre specialităţile culinare pe care New York-ul sau Las Vegas-ul le puteau oferi. Cei doi au încercat o mulţime de specialităţi, de la cele mai rafinate salate din cele mai celebre restaurante, pînă la hot-dog-ul de pe stradă. „Hot-dogul american are cu totul alt gust decît cel de la noi. E un fel de combinaţie între cremvurst şi cîrnat, parcă şi culoarea e alta”, a mai spus Victor Slav.