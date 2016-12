Anda Adam va câştiga, în vară, 100.000 de euro

Anda Adam a devenit una din cele mai solicitate artiste din România, la ora actuală. Cântăreaţa are agenda plină de concerte, până la sfârşitul verii şi urmează să încaseze peste 100.000 de euro. Meritul recent îl are, printre altele, şi piesa „Amo”, care a devenit hit, dar şi apariţiile din cadrul emisiunii televizate „Te cunosc de undeva”.

În această vară, săptămânal, solista are programate între trei şi cinci concerte, care îi vor rotunji serios veniturile. În plus, pe parcursul verii, Anda are în plan două noi proiecte: va lansa, cât de curând, o nouă piesă şi va fi protagonista unei noi producţii TV.

Pe plan sentimental, însă, Anda Adam pare să fi pus „frână” avântului spre tineri fotbalişti, lucru de înţeles, oarecum, având în vedere agenda sa încărcată, din această vară.

