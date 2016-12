Anda Adam, „Madonna României”, în... Turcia

Cunoscuta solistă Anda Adam a mărturisit că se gândeşte să se mărite cu iubitul ei, Victor Slav. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, aceasta a spus că, dincolo de intenţie, nu a luat încă o decizie în acest sens. „Am vorbit despre nuntă, dar nu am stabilit nimic, pentru că stăm prost cu timpul amândoi. Ştirile din presă nu ne-au afectat. Nu vrem să dăm curs unor astfel de ştiri, pentru că nu am face altceva decât să dăm motive în plus să se mai scrie ceva. Am ajuns la concluzia că e mai bine să ignorăm tot ce se scrie despre noi”, a precizat cântăreaţa referindu-se la unele articole din presa mondenă care o „cuplau” cu alt bărbat.

Anda Adam a anunţat cu satisfacţie că noul ei single, intitulat „Show me”, a atins deja prima poziţie în Spania, la un post de radio şi că a început să fie difuzat în Portugalia, Cipru sau Turcia, unde este alintată drept „Madonna României\".