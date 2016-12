André Rieu anunță și al şaselea concert în România

Celebrul violonist olandez André Rieu, care cântă pe o vioară Stradivarius fabricată în 1667, va susţine, anul acesta, mai multe concerte în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, în luna iunie. Ca urmare a interesului crescut din partea publicului român, artistul a anunțat că a fost programată și cea de-a şasea reprezentaţie, pe data de 7 iunie. Celelalte concerte ale lui André Rieu la București vor avea loc pe 6, 11, 12, 13 și 14 iunie.

Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim şi prin partenerii autorizaţi, iar prețul acestora diferă în funcție de categorie, de la 172,80 lei la 702 lei.

Concertele lui Rieu de la Bucureşti sunt singurele organizate în aer liber pe care artistul le susţine în lume, pe lângă cele de la Maastricht, oraşul său natal. Peste 50.000 de bilete pentru concertele susţinute de André Rieu la Bucureşti s-au vândut până în prezent, cererea fiind în creştere.

„Dragi prieteni, sper că aţi început cu bine noul an! Vă trimit salutări din Berlin, suntem în plin turneu în Germania! În ultimele săptămâni, am primit atât de multe mesaje de la oameni minunaţi. De aceea, mă bucur foarte mult că am reuşit să programăm încă un concert! Pe lângă tradiţionalele concerte în aer liber pe care le susţin în Maastricht, oraşul meu natal, concertele din România sunt unice, nu vom mai avea astfel de concerte în aer liber în anul 2015 nicăieri în lume! Nu pot să vă spun cât de mult aştept să ne întâlnim în aceste seri magice, la Bucureşti!", este mesajul transmis de André Rieu fanilor din România.

Născut în 1949, la Maastricht, Olanda, André Leon Marie Nicolas Rieu este violonist, dirijor şi compozitor. Acesta este unul dintre cel mai bine vânduţi muzicieni din lume, revitalizând muzica de vals la nivel internaţional cu spectacolele sale pline de extravaganţă şi de emoţie. Deţinătorul celei mai mari orchestre private din lume, André Rieu a vândut până în prezent peste 40 de milioane de albume şi DVD-uri în întreaga lume.