Andra, una dintre cele mai bine cotate artiste din România, s-a aflat, week-end-ul trecut, la Constanţa, cu prilejul unui concert live susţinut în Parcul Primăriei Municipiului Constanţa. În exclusivitate pentru cotidianul "Telegraf", artista a vorbit despre cariera şi viaţa ei personală.

Reporter: Cum te simţi la Constanţa, în plină vară?

Andra: De fiecare dată, cînd vin la Constanţa, mă simt ca acasă, deşi nu ştiu de ce, nu pot să-mi explic. Probabil că venim mai mult la mare, de cînd începe vara sîntem aici şi ne simţim ca acasă, stăm pe litoral trei luni. Am venit de la Suceava şi acolo m-am simţit foarte bine, dar înainte să urc pe scenă mă gîndeam că este bine că am ajuns... acasă. Eu sînt din Cîmpia Turzii, dar mă simt ca acasă şi la Bucureşti, şi la Constanţa. Noi, artiştii, ne simţim bine... mai mult în maşină, dar asta este viaţa noastră.

Rep.: Ce părere ai despre concertele live?

A.: Sînt total de acord cu acest gen de concerte. Să dea Dumnezeu să fie în continuare această campanie de promovare a spectacolelor live! Unii au apărut peste noapte şi cred că pot cînta. Bine ar fi să fie aşa, toată lumea să fie pentru o carieră muzicală. Nu vreau să lovesc în nimeni, dar este foarte greu să te menţii pe piaţa muzicală. Atît timp cît munceşti din greu, se vede.

Rep.: Cum împaci şcoala cu muzica?

A.: Sînt în vacanţă! Este greu, am ales să fiu studentă la Facultatea de muzică pentru că, practic, este ceea ce fac eu, în viaţa de zi cu zi. Eu aş fi vrut să dau la actorie, dar pînă la urmă, am spus nu, este altceva şi trebuie să te dedici cu totul unei meserii. Eu mă dedic în totalitate muzicii, este mult mai uşor. Totul se leagă, ceea ce învăţ la facultate pun în practică.

Rep.: Cum îţi menţii forma fizică?

A.: Mănînc orice, dar după ce mă voi întoarce din vacanţă, voi începe o dietă. A fost foarte bine la emisiunea "Dansez pentru tine", făceam mişcare toată ziua, condiţia fizică era foarte bună în acea perioadă, nu prea apucam să mănînc, pentru că dansam foarte mult. M-a ajutat şi pe mine, acum sînt mai sigură pe mişcările pe care le fac, dar vreau să ajung la performanţa de a dansa şi de a cînta în acelaşi timp. Nu mulţi pot acest lucru, eu sînt pe cale să pot sută la sută, acum doar în procent de 70%.

Rep.: Unde intenţionezi să-ţi petreci concediul?

A.: În Spania, alături de Cătălin.

Rep.: De ce tatăl tău este mereu cu tine?

A.: Tata este impresarul meu, prietenul meu, este omul de care eu am nevoie şi persoana în care am cea mai mare încredere. Cred că altcineva nu s-ar preocupa atît de mult ca să îmi fie mai bine, pot să rămîn copil pînă la 40 de ani, îmi place aşa. Chiar dacă mai sînt mici dispute, prefer să mă cert cu tata, decît cu un străin. Este tata, este mereu lîngă mine, mă apără şi are o gîndire cît se poate de actuală. Nu este cicălitor, fiecare ştie ce are de făcut, îl respect ca tată, îl respect ca impresar. Mi-ar plăcea ca multe fete, care sînt pe piaţa muzicală, să aibă parte de un asemenea impresar.