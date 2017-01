Andra, licenţiată în pedagogie muzicală

Cunoscuta interpretă Andra şi-a făcut timp şi pentru studii, reuşind să îşi ia diploma de licenţă în pedagogie muzicală, cu nota 9,30. „Acum am posibilitatea ca, într-o zi, să mă pot dedica şi laturii pedagogice. Ştiu că acest moment va veni şi mă gîndesc cu bucurie la viitorii mei elevi, cărora vreau să le transmit pasiunea mea pentru muzică”, a declarat Andra. Deşi obişnuită cu experienţa scenei, soţia lui Cătălin Măruţă a avut mari emoţii la examenul de licenţă, pe care l-a susţinut la Facultatea de Pedagogie Muzicală din cadrul Universităţii „Spiru Haret”. „Pentru examenul de licenţă trebuie să te pregăteşti chiar de cînd ai început o facultate, dacă ţi-e limpede unde vrei să ajungi. Eu m-am documentat şi în anii trecuţi, dar anul cel mai dificil a fost cel trecut, cînd, pe măsură ce se apropia data examenului, aveam senzaţia că nu voi parcurge niciodată toată bibliografia. Am avut emoţii pînă să înceapă examenul. Dar, treptat, m-am liniştit şi mi-am recăpătat încrederea în mine”, a mai spus interpreta.

Probele pe care le-a avut de susţinut studenta Andra nu au fost puţine şi nici uşoare. „Una dintre probele la examen a constat în trei seturi de teste-grilă: Teoria muzicii, Folclor muzical şi Istoria muzicii, fiecare cu cîte 50 de întrebări”, a mai spus Andra. Dacă la această probă, artista a obţinut nota 8,60, la cea de-a doua, artista a avut punctaj maxim - nota 10. „Cea de-a doua probă a constat într-o temă muzicală, mai precis un solfegiu de analizat, probă la care am luat nota 10. Şi, cu media generală 9,30, consider că m-am descurcat onorabil. Sînt foarte fericită! Este capătul unui drum care n-a fost deloc uşor, dar cu atît mai mult mă bucur că am reuşit să îmi respect acest proiect”, a mărturisit Andra.

La aflarea veştii că este licenţiată în pedagogie muzicală, doamna Măruţă recunoaşte că a fost atît de bucuroasă încît i-au dat lacrimile. Acum, artista abia aşteaptă să se reunească marea sa familie, pentru a sărbători evenimentul cum se cuvine: „Mai întîi, îţi doreşti să iei examenul. După ce ai dat probele, speri să iei o notă cît mai mare. Sigur că bucuria a fost maximă! Mi-au dat lacrimile de fericire. Cu familia mea cea mare voi sărbători ceva mai tîrziu, cînd ne vom întîlni toţi. În seara respectivă, cînd am aflat rezultatul, am preferat să fiu doar cu Cătălin, la noi acasă”.