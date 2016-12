Andra mai vrea un copil

Andra are o familie fericită, un soţ iubitor şi un băieţel de care este tare mândră. Cântăreaţa are şi un ajutor de nădejde pentru David Alexandru, şi anume, o bonă filipineză de încredere. Artista a dezvăluit că doreşte să aibă mulţi moştenitori şi că are deja un nume pregătit pentru când va avea prima fetiţă.

„Mai vreau copii. Poate şi doi. Nu ştiu, să vedem ce o vrea Dumnezeu. Îmi doresc şi o fetiţă. Îmi place foarte mult numele Alma Maria. Când am rămas însărcinată cu David, am crezut că va fi fetiţă. Aşa simţeam eu şi până să-mi spună doctorul ce sex are copilul, tot timpul îi spuneam Maria”, a declarat Andra pentru un site dedicat tinerilor părinţi. Artista a mai declarat, cu diverse ocazii, faptul că îşi doreşte să îşi întemeieze o familie numeroasă, şi acest lucru să se întâmple până ce ea va împlini vârsta de 30 de ani.