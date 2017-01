Andra şi Marcel Pavel, în duet

Marcel Pavel concurează, în acest an, la selecţia naţională pentru Eurovision, cea de a doua semifinală a concursului la care va participa urmînd să aibă loc pe 3 februarie. După ce, în 2003, a reuşit să califice ţara noastră pe locul al VIII-lea în marele concurs european, asigurînd calificarea României direct în finală, artistul îşi încearcă din nou norocul, cu melodia "No podre vivir", compusă de Daniel Alexandrescu şi Marcel Pavel. Chiar dacă nu a ştiut că melodia sa a fost înscrisă în semifinală, acest lucru fiind realizat de Daniel, Marcel Pavel s-a declarat mulţumit de faptul că a reuşit să se califice şi că fanii săi sînt foarte încîntaţi de melodia aleasă. "Am ales să cînt în spaniolă pentru că îmi place foarte mult această limbă. Dacă aş fi concurat cu o melodie în limba română, care nu este de circulaţie internaţională, atunci publicul nu ar fi înţeles mesajul", a explicat Marcel Pavel.

Prezent, ieri, într-o emisiune de televiziune, artistul a recunoscut că nu a audiat toate melodiile înscrise în selecţia naţională a Eurovision, însă este impresionat de melodia interpretată de Andra şi "Simplu", " Dracula, my love". De altfel, Marcel Pavel a declarat că doreşte să realizeze un album de duete, care va avea inclus şi un featuring cu Andra. "Îmi plac vocile mari, Andra, Nico, şi mi-ar face plăcere să colaborez cu ele pentru interpretarea unor melodii. Cred că Andra poate impresiona şi singură, nu are nevoie de ajutor, dar este interesant melanjul dintre ea şi cei de la ", a precizat artistul.