Andra şi trupa „Alb Negru”, la prima colaborare

Atît Andra, cît şi Andrei şi Kamara, cei doi componenţi ai formaţiei „Alb Negru”, sînt artişti care se bucură de notorietate pe piaţa muzicală autohtonă. Astfel, interpreţii au hotărît să se bucure de succes împreună, chiar dacă acest lucru se va întîmpla doar la o piesă… fierbinte, aşa cum se intitulează melodia. Clipul piesei „Fierbinte” a fost filmat, zilele trecute, în două locaţii, care s-au dorit a fi cît mai… fierbinţi, pentru a fi în ton cu titlul, astfel că fanii o vor putea vedea pe Andra îmbrăcată sexy, pe plajă.

Artista a venit doar ea la mare, restul filmărilor continuîndu-se într-un studio din capitală, unde vor apărea şi Andrei şi Kamara. „Am filmat clipul la o piesă cu Alb Negru, va fi un videoclip foarte interesant şi foarte frumos”, a mărturisit Andra. „În urmă cu un an, făceam piesa, acum, am filmat, deja, un clip la ea, este un lucru frumos, am muncit foarte mult, a fost foarte cald, dar eu sper să iasă un lucru frumos şi oamenii să aprecieze ceea ce am făcut noi, atît din punct de vedere muzical, cît şi video”, a completat Andrei Ştefănescu, membru al formaţiei „Alb Negru”.

În curînd, fanii Andrei, cît şi ai formaţiei „Alb Negru” se vor putea bucura de noul clip al piesei cu un titlu mai mult decît sugestiv... „Fierbinte”.