Andra trăieşte un… „Vis de iarnă”

Andra, artista care se poate lăuda cu una dintre cele mai bune voci din România, le va face fanilor săi un cadou deosebit, în prag de săbători: un album exclusiv de colinde. Dacă, pînă de curînd, nu se ştia cum se va intitula exact noul material discografic, acesta a primit, între timp, un nume…. sugestiv: „Vis de iarnă”.

Discul de colinde „Vis de iarnă” conţine zece melodii dedicate sărbătorilor de Iarnă, colinde tradiţionale româneşti precum „Sus la poarta Raiului”, „O, ce veste minunată!”, „Moş Crăciun” sau „Deschide uşa, creştine!”, dar şi melodii internaţionale dedicate acestei perioade - „Silent Night”, „All I Want For Christmas Is You”.

Andra îşi încîntă fanii cu melodii pline de căldură, special adunate pe acest material discografic pentru a surprinde atmosfera sărbătorilor. „Îmi doresc foarte mult ca acest album de colinde să ajungă în casele şi în inimile publicului”, a mărturisit Andra.