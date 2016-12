Andra și surorile ei, mii de like-uri pe internet

Andra este una dintre cele mai îndrăgite cântăreţe de la noi și are peste un million de fani pe Facebook, pe care îi ţine tot timpul la curent cu evenimentele din viaţa ei. De curând, artista a luat masa în oraş cu surorile ei şi a postat o imagine cu acestea pe reţelele de socializare.

Andra are două surori mai mari, Aura şi Diana, care au preferat să stea departe de ochii publicului. Cele două tinere trăiesc în Câmpia Turzii. Dacă Diana încă nu are urmaşi, Aura are un băieţel, la fel ca sora ei mică. O imagine cu Andra şi cu surorile ei în timp ce luau masa într-un local a fost postată de cântăreaţă pe Facebook, iar fanii au fost încântaţi să le vadă împreună, motiv pentru care au dat zeci de mii de like-uri, multe share-uri şi mai ales multe comentarii pozitive.