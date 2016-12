Andrada Surdeanu, mica Şarapova de la Cupa “Mamaia IDU”

O nouă speranţă a tenisului românesc stă să răsară în curtea Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa. După ce Simona Halep (CS Mamaia IDU - LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa) a ajuns printre primele 100 de jucătoare ale lumii, Andrada Surdeanu (LPS - CSS Constanţa) pare hotărâtă să-i calce pe urme. Până va ajunge însă în elita mondială, sportiva constănţeană în vârstă de doar 12 ani s-a impus în cadrul Cupei “Mamaia IDU” la simplu la... 14 ani. Micuţa blonduţă a atras privirile tuturor celor prezenţi la turneul găzduit săptămâna trecută de arenele de la Tenis Club IDU din Mamaia. Ţinutele sale special pregătite pentru meciurile importante, dar şi talentul şi ambiţia de care a dat dovadă au impresionat. „Mă aşteptam să câştig turneul de la Mamaia, dar finala nu a fost cel mai greu meci al meu. În semifinale a fost mai greu. Am jucat cu prietena mea Irina Niţu, care mă bătuse de fiecare dată, dar nu şi de data aceasta. Ultimul meci a fost unul dificil din cauză că m-am enervat un pic”, a spus Andrada Surdeanu, care se inspiră din apariţiile Mariei Şarapova la marile turnee pentru a-şi crea propriile ţinute. „Ţinutele mi le aleg singură. Mama mă ajută cu ele. Joc cu rochiţe speciale doar în semifinale şi finale şi am până acum o colecţie de zece ţinute pentru aceste partide. Maria Şarapova mă inspiră şi îmi place foarte mult eleganţa de care dă dovadă în teren”, a declarat micuţa sportivă. Andrada Surdeanu a început tenisul la vârsta de 5 ani, iar printre cele mai importante rezultate de până acum se numără finala jucată la Under 12 de la “Wiener Stadtichie Cup” din Serbia. „Îmi doresc ca pe viitor să ajung printre primii patru sportivi la Campionatul Naţional pentru junioare la 14 ani, iar la Internaţionalele de la Balcic să trec de cel puţin un tur”, sunt obiectivele pe termen scurt ale Andradei Surdeanu.