Andrea Bocelli va concerta în România

Celebrul cântăreţ Andrea Bocelli va putea fi urmărit într-un mega-concert live, în premieră pentru publicul român, pe data de 10 mai 2013, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Biletele pentru concertul artistului supranumit de marii critici ai lumii drept „Legenda noului mileniu\" s-au pus deja în vânzare şi pot fi comandate şi online, de pe site-urile biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, bilete.ro şi myticket.ro.

Tichetele sunt disponibile la şase categorii de preţuri cu loc şi o categorie de preţ pentru bilete în picioare. Acestea se pot procura la preţurile de 1.400 lei - Zona VIP, 900 lei - Categoria I, 750 lei - Categoria II, 550 lei - Categoria III, 350 lei - Categoria IV, 250 lei - Categoria V şi 150 lei pentru zona în picioare (fără loc).

Evenimentul este organizat de Project Events şi European Events Service.

Din programul mult-aşteptatului show nu vor lipsi melodii celebre precum: \"Time To Say Goodbye\", \"Con te Partiro\", \"Vivo Per Lei\", \"Besame Mucho\" sau aria \"Nessun Dorma\" din opera „Turandot” de Giacomo Puccini.

Născut pe 22 septembrie 1958, în Lajatico, Italia, într-o familie de fermieri, Andrea Bocelli a început să ia lecţii de pian, flaut şi saxofon încă de la vârsta de şase ani. Artistul, născut cu glaucom grav, a orbit total la doar 12 ani, din cauza unui accident din timpul unui meci de fotbal. La scurt timp, a câştigat prima sa competiţie muzicală, \"Margherita d\'Oro in Viareggio\", cu melodia \"O sole mio\".

Cariera sa a debutat, însă, la Festivalul San Remo, în 1994, la secţiunea \"Nou-veniţi\", unde a fost declarat câştigător. Cântăreţul a obţinut recunoaşterea internaţională în 1996, odată cu lansarea melodiei „Con te Partiro\", care, ulterior, a fost rescrisă pentru duetul cu Sarah Brightman şi redenumită \"Time to Say Goodbye\", melodie ascultată în toate colţurile lumii.