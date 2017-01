Andreea Bălan a ajuns în Egipt

După ce a încheiat cele 10 concerte de Revelion, Andreea Bălan a putut răsufla ușurată și a plecat într-o vacanță prelungită, alături de iubitul ei, americanul Michael. Artista a făcut chiar și economie, rezervând pe cont propriu, fără a apela la serviciile unei agenții de turism. „O să vizităm foarte multe oraşe, dar şi câteva insule exotice. Eu am făcut traseul, eu am ales hotelurile, nu am apelat la nicio agenție. Eu, eu am făcut totul singură. Nu m-a costat foarte mult, pentru că eu mi-am făcut itinerarul. Eu nu mi-am luat vacanţe foarte mulți ani şi de asta vorbesc cu atâta pasiune despre asta. Nu vreau să pară că mă laud, dar sunt foarte încântată”, a declarat Andreea Bălan.

Ea și-a făcut deja o mulțime de fotografii pe care le-a împărtășit și prietenilor de pe Facebook: la Karnak Temple & Ancient City of Thebes și călare pe cămilă, în safari, în Egipt. „Ador să descopăr lucruri noi, să învăț despre alte culturi ale lumii, să mă îmbogățesc spiritual și să rămân cu amintiri excepționale în suflet!”, a scris Andreea.