Andreea Bălan a avut un an plin cu șocuri emoționale

Cântăreața Andreea Bălan a făcut bilanțul anului care tocmai se încheie și spune că învățat mult din experiențele trăite. Mulțumită pe plan profesional, cântăreața se declară fericită și în plan personal, după experiența traumatizantă a despărțirii de Keo. „Artistic vorbind, am muncit enorm, am evoluat foarte mult și am avut un an extraordinar, exact așa cum mi-am dorit și în care mi-am atins toate scopurile. Cea mai fericită sunt pentru single-ul „Rece”, inspirat din viața mea, care a intrat foarte repede în sufletele oamenilor și totodată se aude pe mai toate posturile de radio. În plan personal... a fost un an plin de șocuri emoționale, plin de situații dificile, pe care nu credeam că o să le trăiesc vreodată, situații care m-au schimbat fundamental ca om și care mi-au oferit o altă perspectivă asupra vieții. Totodată, într-un timp foarte scurt, am reușit să trec peste toate lucrurile dificile și să trăiesc o poveste de dragoste incredibilă, sinceră, așa cum mi-am dorit dintodeauna. 2014 va rămâne un an decisiv și marcant în viața mea, un an în care am învățat foarte multe lecții și un an în care viața mi s-a schimbat radical. Cred că anul ce va veni va fi plin de pace interioară, de liniște sufletească și va fi un an în care lucrurile se vor așeza exact așa cum îmi doresc”, a spus Andreea Bălan.