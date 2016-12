Andreea Bălan, activă şi... modestă în Noul An

Andreea Bălan a fost, ca majoritatea colegilor de breaslă, pe... fugă de Revelion. Ea a avut de susţinut cinci concerte în Târgovişte şi Bucureşti, unde a schimbat câte opt ţinute. Astfel, blonda a reuşit performanţa de a se dezbrăca şi îmbrăca de 40 de ori în doar câteva ore.

„Nu îmi place să mă laud cu ce am câştigat de Revelion. Unii oameni nu au ce mânca în ţara asta şi nu e frumos ca eu să spun câţi bani am făcut. Eu şi colegele mele repetăm de două ori pe săptămână şi deja ştim ce dansuri noi vom integra în show-ul din primăvară!”, a declarat Andreea Bălan, privind astfel încrezătoare în Noul An.

2011 a fost un an bun pentru ea, cu activitate concertistică intensă, mai ales spre final, în spiritul sărbătorilor, reuşind să readucă în atenţie vechiul hit al formaţiei Andre, „Noapte de vis”, „transfigurat” prin remixuri în „Moşule, ce tânăr eşti”.