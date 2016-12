Andreea Bălan, încă şocată după despărţire

Cântăreaţa Andreea Bălan îşi revine cu greu după despărţirea de solistul Keo, cu care a avut o relaţie de opt ani. Chiar dacă a anunţat, iniţial, că motivul rupturii dintre ea şi Keo a fost faptul că el nu-şi dorea să se căsătorească, Andreea Bălan a recunoscut că, de fapt, problema reală este infidelitatea bărbatului. Ea mărturiseşte că a fost stupefiată atunci când a realizat că a fost trasă pe sfoară şi, chiar dacă îi este încă greu, are încredere că va face alegeri mult mai bune în viitor.

„Am fost stupefiată când am aflat. Au fost foarte multe minciuni. Toţi oamenii mai mint, dar aşa ca el... Consider că am învăţat ceva din această relaţie. Tot răul este spre bine. Suferinţa mea de acum are un scop măreţ. Am o şansă la o fericire mai mare. Voi şti, pe viitor, să-mi aleg un bărbat extraordinar, cu care să-mi întemeiez o familie, care să mă iubească aşa cum vreau eu. Îmi doresc un copil de un an de zile. Îmi doresc o familie. Este foarte greu să ierţi atunci când ţi se întâmplă lucruri urâte”, a mărturisit Andreea Bălan.