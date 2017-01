Andreea Bălan, neinteresată de facultate

Deşi se numără printre artistele cele mai solicitate din România, Andreea Bălan nu pune prea mare preţ pe... facultate, fiind preocupată mai mult de lansarea celui mai recent album al său. Chiar dacă este în ultimul an la Facultatea de Filosofie şi Jurnalism, iar pînă la examenul de licenţă nu mai este foarte mult timp, Andreea nu a trecut deloc pe la facultate, cariera ei fiind pe primul plan.

"Acum mă concentrez pe noul meu material discografic, la care am lucrat foarte mult şi îmi doresc să fie profesionist. Săptămîna aceasta voi discuta cu un profesor în vederea alegerii temei la lucrarea de licenţă, cred că am suficient timp să lucrez la ea", a mărturisit iubita lui Keo. Mai mult, interpreta a declarat că, pe parcursul iernii, va avea timp să se ocupe şi de facultate, pînă atunci avînd alte priorităţi. "Ca în fiecare an, lunile ianuarie şi februarie sînt pentru un artist. Cred că două luni îmi vor fi suficiente să mă ocup de lucrarea mea de licenţă, pe care o voi susţine în acest an universitar", a mai spus Andreea.