Andreea Bălan şi-a lansat cu fast ultimul album

Evenimentul oficial de lansare a noului material discografic a avut loc în prezenţa reprezentanţilor mass media, la sfîrşitul săptămînii trecute. Andreea a purtat o rochie deosebită, concepută special pentru aceasta ocazie, ca cea pe care a îmbrăcat-o la filmarile videoclipului “Nu ştiu să fiu numai pentru tine”, însă de culoare roşie. După o absenţă de pe piaţa muzicală autohtonă, Andreea Bălan doreşte să prezinte tuturor o alta faţă, mai sexy, mai matură şi mult mai independentă. Intitulîndu-se sugestiv “Andreea B”, albumul conţine 15 piese: “Nu ştiu să fiu numai pentru tine” - vs. Keo, “De ce nu pleci?”, “Prinde-mă!”, “Aprinde-mă!”, “Fără tine nu sînt eu”, “Hungry For Love” - featuring Keo, “Mă doare fără tine” - featuring Laurenţiu Duţă, ”Prea tîrziu pentru mine”, “Always Be With You”, “Don`t Push My Heart”, “Mă minţi”, “Mai mult ca ieri”, “Reply” - featuring Bogdan Dima, dintre care 12 piese sînt noi şi două remixuri. Bonusul îl constituie includerea pe album a mega-hitului “Andre”, “Liberă la mare”, într-o interpretare inedită.

Piesele au fost mixate şi masterizate în Franţa, trei dintre acestea fiind creaţii ale lui Yorgos Bernardos, compozitor aflat la mare cătare în Franţa, care lucrează pentru nume importante din muzica internaţională. Cu piesele în limba engleză Andreea intenţionează să se lanseze pe plan internaţional. Cu albumul anterior, intitulat “Aşa sînt eu”, Andreea a încercat să îşi creeze propriul stil, iar noul album vine pentru a defini mult mai bine stilul său.