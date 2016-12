Andreea Bănică a câştigat peste 20.000 de euro de Revelion

Constănţeanca Andreea Bănică a fost, în noaptea dintre ani, artistul român cu cele mai multe concerte susţinute de Revelion. Blondina a realizat un adevărat maraton concertistic, onorând cu reprezentaţii nu mai puţin de şase locuri diferite din Bucureşti şi din împrejurimi. Efortul pare să fi meritat însă. Ea a primit pentru cele şase spectacole peste 20.000 de euro, onorariul pentru fiecare dintre ele fiind între 3.500 şi 4.000 de euro. În altă ordine de idei, anul 2013 a fost unul bun pentru constănţeancă, cea care a cucerit top-urile radiourilor şi televiziunilor muzicale autohtone cu hit-ul „În lipsa ta” feat. What’s Up. Deşi pe final de an a mai lansat o piesă intitulată „Bumerang” feat. Kio, aceasta nu s-a ridicat deloc la nivelul primului single din 2013, dar are tot timpul în această primă parte a anului 2014.