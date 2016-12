Andreea Bănică o vrea pe fiica sa... sportivă

Frumoasa solistă din Eforie, Andreea Bănică, și soțul ei, impresarul Lucian Mitrea, au căzut de acord că nu vor ca fiica lor, micuța Sofia, să devină cântăreață. Cei doi fericiți părinți și-ar dori mai degrabă ca ea să îmbrățișeze o carieră sportivă.

Andreea și Lucian și-au înscris fetița în vârstă de cinci ani la clasa zero, însă, culmea!, nu la o şcoală de sport, ci la una renumită de muzică din Bucureşti. „Acum, dacă am înscris-o la şcoala de muzică, nu înseamnă că va fi cântăreaţă. Nu vrem asta nici eu, nici Lucian. Nu exersez vocalize cu ea acasă. Nici dacă aş vrea, nu aş putea, din lipsă de timp. Deocamdată este la clasa zero, fără să studieze vreun instrument muzical, este prea mică”, a spus superba blondă din Eforie.