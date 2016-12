Andreea Berecleanu poate paraliza în orice moment

Invitată să alerge la cea de-a 10-a ediţie a „Maratonului DHL” din București, Andreea Berecleanu a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Aflată lângă un paralimpic maratonist în scaun cu rotile, prezentatoarea TV a vorbit despre drama sa, recunoscând că nu vrea să ajungă ca sportivul cu dizabilităţi. Ea a mărturisit că suferă de multiple hernii de disc care nu se pot opera, iar cel mai mare risc e să paralizeze de la brâu în jos. „De la doi-trei ani am făcut sport de performanţă, am practicat multe sporturi, în special schi. Am făcut „maratonuri” pe pârtie, mai ales pe Valea Prahovei. Mă uit cu drag, responsabilitate şi solidaritate către cei de aici şi către Asociaţia Paralimpicilor şi le sunt alături. Din păcate, am foarte multe hernii de disc, aşa încât trebuie să trag foarte tare în acest an, doi, trei ani. Nu pot suferi nicio intervenţie chirurgicală, va trebui să rezolv aceste probleme grave cu fizioterapie... ca să nu ajung aşa (paralizată - n.r.), ferească Dumnezeu! Dar le sunt alături şi este o onoare să particip sufleteşte”, a spus vedeta de televiziune.