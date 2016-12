Andreea Marin a vrut să se sinucidă

Vedeta de televiziune Andreea Marin a mărturisit, ieri, faptul că a avut un moment în viaţă în care s-a gândit la sinucidere. Referindu-se la depresie, Andreea a declarat că acest episod a fost aproape de a o doborî total. „Nu e uşor. Eu am fost într-una dintre perioadele nefaste ale vieţii mele şi am trăit depresia foarte dificil, până la un punct care îmi punea în pericol viaţa”, a declarat Andreea Marin. „Recunosc, am vrut să-mi iau viaţa la un moment dat. E purul adevăr şi e foarte firesc să spunem lucrurilor pe nume, mai cu seamă după ce am depăşit această mare problemă”, a mărturisit bruneta.

A CERUT AJUTOR DE SPECIALITATE În cazul Andreei Marin, a fost vorba despre depresie post-natală. Vedeta îşi aminteşte că ceea ce simţea în acele momente era „un ghem de emoţii pe care nu le putea stăpâni”. Despre momentele de cumpănă precum cel prin care a trecut, Andreea Marin a spus că „te destabilizează pur şi simplu”. Aceasta a ţinut să mulţumească divinităţii, pentru că a avut înţelepciunea de a cere ajutor specializat. Explicând de ce a ales să facă publică suferinţa sa după mai mulţi ani, vedeta a spus: „Nu am vorbit atunci, dar apoi am realizat că e important ca cineva să spună lucrurilor pe nume. Cel aflat în această situaţie refuză să creadă că are o problemă”.

ASTĂZI VINE LA CONSTANŢA Andreea Marin a început un turneu naţional, în 14 oraşe, cu conferinţa „Preţuieşte Viaţa”, intrarea publicului fiind gratuită. Ea se va afla, astăzi, la Constanţa, împreună cu Caravana „Preţuieşte Viata”, şi va susţine conferinţa la Casa de Cultură a Sindicatelor, începând cu ora 18.00. Mâine, Andreea va ajunge la Galaţi.