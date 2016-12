Andreea Marin nu agreează shoppingul

Deşi are acces la cele mai recente colecţii ale marilor designeri, Andreea Marin Bănică nu se declară o împătimită a shopping-ului. Ea a declarat că e adepta cumpărăturilor rapide, aşa că nu pierde prea mult timp prin magazine. Cât despre achiziţiile pentru noul sezon, Andreea ne-a mărturisit că a apucat să îşi cumpere câteva piese. „Am făcut cumpărături de curând, la New York, pentru că am fost într-o scurtă vacanţă. Nu-mi place foarte mult să vorbesc despre felul în care îmi fac cumpărăturile. Nu sunt genul de femeie din \"Sex and the City\", deşi admir producţia şi mă distrează, însă sunt mai degrabă ca un bărbat, care merge la cumpărături exact în magazinul în care ştie că-l interesează ceva”, a declarat vedeta.