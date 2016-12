Andreea Marin se relaxează prin yoga

Andreea Marin a ales să plece pentru câteva zile la Bodrum, în Turcia, pentru o nouă cură de detoxifiere. Ea a fost surprinsă în timp ce făcea yoga la hotelul unde s-a mai refugiat când a avut nevoie de linişte şi ajutor pentru a pierde kilogramele în plus. Duminică dimineaţă, Andreea a postat un mesaj pe o reţea de socializare în care şi-a motivat alegerea de a pleca în Turcia. Vedeta a explicat că avea nevoie de trei zile pentru a-şi regăsi echilibrul şi a-şi încărca bateriile. În plus, Andreea a povestit că are parte de o experienţă inedită la cursurile de yoga, mulţumită unui bărbat care acompaniază mişcările cu ritmuri de muzică.

TREI ZILE DE DETOXIFIERE, ÎN TURCIA „Bună dimineaţa! Eu m-am trezit şi plec spre ora de yoga. E o perioadă în care multă din energia mea pleacă spre cei din jur şi am nevoie de surse de pozitivitate, pentru ca balanţa să rămână în echilibru. Am nevoie de momente petrecute doar cu mine însămi, cu gândurile mele şi cu natura care îmi reîncarcă bateriile. Am ales trei zile de detoxifiere pentru minte, trup şi suflet, pentru că o experienţă cum sunt călătoria şi întâlnirea cu mii de oameni din toate colţurile ţării e un consum care are nevoie de compensaţie. „Nu poţi răspândi lumina, dacă nu arzi“. Un gând bun! Preţuieşte viaţa! P.S. - Bărbatul simpatic din imagine ne „acompaniază" subtil cu ritmul impus de degetele sale pe timpul orei de yoga, schimbându-l în funcţie de mişcările noastre, de ritmul respiraţiei sau de stare. Experienţă inedită!", a scris Andreea pe contul său de Facebook.