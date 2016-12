Andreea Marin tânjește după mama ei

Dorinţa Andreei Marin de a oferi o mână de ajutor celor aflaţi la nevoie se trage din tragedia prin care a trecut ea însăşi în copilărie. În urma unui accident de maşină, mama Andreei Marin şi-a pierdut viaţa, stingându-se chiar în braţele fiicei sale, moment care a marcat-o pe aceasta. Totuşi, „Zâna” s-a împăcat cu sine şi, mai mult decât atât, s-a străduit să devină omul pe care mama ei şi l-a dorit. „Mama m-a făcut să fiu omul de astăzi. Întâmplările grele din viaţa mea m-au făcut să fiu astfel astăzi. Sunt oameni care se împietresc, dar eu nu. Mama este îngerul meu păzitor, pentru că nimeni nu este vinovat pentru dramele din viaţa ta. Când am născut-o pe fiica mea, a fost cel mai frumos şi cel mai dureros moment din viaţa mea. Când am născut-o pe fiica mea, mi-aş fi dorit să o am pe mama alături. Eu tânjesc după comunicarea cu mama. Legătura cu mama a fost foarte puternică, încât ce a rămas în mine şi proiecţia gândurilor mele şi în vis nu îmi dă voie să cred că ea nu mai e deloc, că mai e undeva, într-un alt univers. Vreau să cred că există o comunicare dincolo de această realitate. Proiecţia ei în vise nu îmi dă voie să cred că ea nu mai e... deloc. Aş vrea ca mama să ştie că mi-e dor de ea”, a spus Andreea Marin.