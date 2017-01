Andreea Mitu, procentaj perfect în duelurile cu tenismenele din Top 10 WTA

Tenismena română Andreea Mitu, locul 96 WTA, a disputat în acest an două meciuri cu jucătoare din Top 10 WTA, câştigându-le pe amândouă, performanţă cu care le devansează pe Serena Williams, care are un procentaj de 85,7 la sută, Simona Halep, cu 33,3 la sută, sau Maria Şarapova, cu 75 la sută, într-o statistică realizată de site-ul ubitennis.com. Sursa citată a analizat victoriile obţinute de jucătoarele din cicuitul WTA împotriva sportivelor din Top 10 şi a ajuns la concluzia că procentajul sportivei în vârstă de 24 de ani este cel mai bun. Mitu le-a învins în acest an pe Eugenie Bouchard, locul 7 WTA, în meciul dintre Canada și România, din Fed Cup, şi pe sportiva cehă Lucie Safarova, tot locul 7, la turneul de la Linz. Românca este urmată de liderul ierarhiei mondiale, Serena Williams, care are şase victorii şi o înfrângere, şi de Belinda Bencic, cu opt succese și două eșecuri, un procentaj de 80 la sută. Halep, locul 2 WTA, este pe locul 26, cu 33,3 la sută (trei victorii și șase înfrângeri), în această ierarhie, în care figurează şi Alexandra Dulgheru, locul 69 WTA, cu 28,6 la sută (două victorii și cinci înfrângeri). Halep le-a învins în acest an pe Flavia Pennetta, locul 8 WTA, la Turneul Campioanelor, pe Ekaterina Makarova, locul 9 WTA, şi Caroline Woznicki, locul 5 WTA, ultimele două succese fiind înregistrate la turneul de la Dubai, din februarie. Dulgheru a trecut de Bouchard, la Montreal, dar şi de Ekaterina Makarova, locul 8 WTA, la Roma.

În ceea ce priveşte numărul de victorii obţinute, în 2015, în faţa unor adversare din Top 10 WTA, spaniola Garbine Muguruza este lider, cu 10 partide câştigate (5 înfrângeri), urmată de rusoaica Maria Şarapova, cu 9 succese (3 înfrângeri), şi de o altă spaniolă, Carla Suarez Navarro, tot cu 9 victorii (6 înfrângeri). În acest clasament, Halep ocupă locul 22, Mitu este pe locul 27, iar Dulgheru pe 31.

Citește și:

Hănescu urcă în ierarhia ATP fără să joace

Halep, nominalizată în sondajele WTA

Halep și Tecău, cei mai buni tenismeni români ai anului