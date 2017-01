Andreea Mitu şi Raluca Olaru, eliminate în sferturile de finală ale turneului de la Linz

Perechea formată din româncele Andreea Mitu şi Raluca Olaru a pierdut, miercuri, meciul cu dublul Kiki Bertens/Johanna Larsson (Olanda/Suedia), scor 3-6, 4-6, în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Linz, Austria, disputat pe suprafaţă dură în sală.

Perechea a durat o oră şi 15 minute şi a fost dominată categoric de favoritele cu numărul 2. În primul set, Bertens şi Larsson au condus cu 5-0, româncele au făcut un break la 5-2, dar au cedat la 3. În actul secund, dublul olandezo-suedez a făcut break în primul game, apoi la 2-2 şi 5-4.

Johanna Larsson (28 de ani, locul 40 WTA la dublu) şi Kiki Bertens (24 de ani, locul 44 WTA la dublu) au disputat 33 de meciuri împreună în acest an, câştigând 22 de partide, dar un singur turneu (la Nurnberg, pe zgură).

De cealaltă parte, Andreea Mitu (25 de ani, locul 74 WTA la dublu) şi Raluca Olaru (27 de ani, poziţia 72 WTA) au mai jucat de trei ori împreună în acest an, la Jocurile Olimpice şi în Cupa Fed. Olaru are un titlu la dublu în acest an (la Taşkent, alături de Ipek Soylu), iar Mitu a câştigat trei competiţii de dublu (Istanbul, Cagnes-Sur-Mer şi Bastad).

Pentru parcursul de la Linz, cele două jucătoare din România vor primi 60 de puncte în clasamentul WTA şi un cec în valoare de 1.468 de euro.