Andreea Olariu se pregăteşte de „America’s Got Talent” şi „Britain’s Got Talent”

Talentata constănţeancă Andreea Olariu, în vârstă de numai 15 ani, interpreta piesei câştigătoare a Trofeului „Mamaia” 2011, are în palmares mai multe premii câştigate la concursuri muzicale importante din România şi din străinătate. Adolescenta a cărei voce a impresionat publicul internaţional a vorbit, imediat după coborârea de pe scena Teatrului de Vară Soveja, care a găzduit cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”, despre emoţia dobândirii unei asemenea distincţii, dar şi despre planurile sale de viitor. Cântăreaţa consideră Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” o rampă de lansare şi este convinsă că o astfel de experienţă este benefică oricărui tânăr interpret.

Reporter (Rep.): Cum te simţi după o asemenea reuşită?

Andreea Olariu (A.O.): Mă simt extraordinar. Când am urcat pe scenă, am avut mii de emoţii. Este un lucru extraordinar ceea ce mi s-a întâmplat aici, la Festivalul „Mamaia”.

Rep.: Cum ai început să cânţi?

A.O.: Am început să cânt la vârsta de şase ani, iar de-a lungul timpului, am obţinut 24 de trofee şi am câştigat peste 40 de concursuri.

Rep.: Care sunt cele mai importante premii pe care le-ai câştigat?

A.O.: Cel de la „Mamaia” şi cel de la „Io canto”, în Italia, aş spune.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor?

A.O.: Voi pleca în Italia, din nou, luna viitoare, iar apoi voi merge la „America’s Got Talent” şi la „Britain’s Got Talent”, de ce nu, pentru că am fost selectată şi acolo.

Rep.: Ce urmează să faci în Italia?

A.O: Voi participa la „Io canto”, nu ştiu dacă în postură de invitată sau de concurent, dar cert este că voi fi acolo.

Rep.: Ce cântăreţi îţi plac cel mai mult?

A.O: Lara Fabian şi Celine Dion, care au început să-mi placă de la vârsta de zece ani. Îmi mai place şi Beyonce, de fapt, sunt foarte mulţi artişti pe care îi prefer.