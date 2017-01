Andreea Raicu a fost fumătoare timp de 14 ani

Vedetele din întreaga lume trezesc o curiozitate maximă în rândul fanilor, mai ales atunci când vorbesc despre propriile vicii. Se întâmplă şi la noi, unde vedeta TV Andreea Raicu, considerată una dintre cele mai sexy prezenţe feminine din showbiz-ul autohton, a recunoscut, recent, pe blogul ei, faptul că a fost o fumătoare înrăită, însă cu voinţă şi perseverenţă a reuşit să renunţe la acest viciu. Andreea a început să fumeze în timpul liceului, pe la vârsta de 17 ani şi s-a lăsat de fumat abia după 14 ani.

Am început să fumez când eram în liceu, cred că aveam 17 ani. Nu mai ştiu exact de ce am făcut-o. Cred că era ceva tipic adolescentin: dorinţa de a-mi manifesta independenţa, mi se părea că fumatul mă face mai matură, mai „cool”, mai rebelă. Ştiam că fumatul e un obicei prost, că-mi va afecta starea de sănătate în viitor, dar cu toate acestea, am continuat să fumez timp de 14 ani. După 14 ani, timp în care am fumat peste 100.000 de ţigări, într-o zi, am spus: Stop! Nu am citit cărţi, nu am luat pastile, n-am folosit plasturi. Am decis că nu mai vreau să fiu dependentă de ceva ce-mi face rău. Nu a fost uşor la început, dar a fost mult mai simplu decât am crezut! Şi stiţi ceva? Nu am renunţat la nimic din ceea ce făceam până atunci şi nici nu m-am îngrăşat, chiar şi după atâţia ani”, a scris Andreea Raicu, pe blogul personal.