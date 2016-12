Andreea Raicu a scos 2.000 de dolari din tricouri cu inimioare

Inimimioarele sunt un trend puternic în februarie, luna în care îndrăgostiţii freamătă în căutarea cadoului perfect pentru Valentine’s Day şi Dragobete. Printre vedetele autohtone cu fler în afaceri, care au speculat acest lucru, se află și Andreea Raicu. În fiecare an, din 2008 şi până azi, Raicu (37 de ani) îi îmbracă pe îndrăgostiţi în tricouri cu mesaje haioase şi siropoase, deopotrivă. Şi pentru Ziua Îndrăgostiţilor, sărbătorită pe 14 februarie, dar şi pentru Dragobetele din 24, vedeta a scos pe piaţă câteva tricouri speciale, care s-au vândut ca pâinea caldă.

„Ideea de a lansa o linie de tricouri pentru Ziua Îndrăgostiţilor mi-a venit gândindu-mă cât de vocali devenim atunci când ne îndrăgostim. Aşa că am oferit o alternativă vestimentară: arătaţi-vă iubirea şi prin haine! Aceste tricouri îmi sunt foarte dragi şi le consider uniforma îndrăgostiţilor!”, a declarat Andreea Raicu! Din tricourile cu mesaje de dragoste ale colecției „Tssshirt by Andreea Raicu” s-au vândut 50 de bucăţi în doar 10 zile. Cum un tricou costă 150 de lei, se pare că Andreea a încasat o sumă frumuşică în această perioadă: 7.500 de lei, adică peste 2.000 de dolari. Andreea a remarcat că românii sunt interesaţi să dea bani pe haine și obiecte cu inimioare și că a fost inspirată atunci când a luat hotărârea de a comercializa tricouri de acest gen.