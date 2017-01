Andreea Raicu, mulţumită că a renunţat la modelling pentru... televiziune

Cunoscuta vedetã TV, Andreea Raicu, a fost, ani la rînd, un fotomodel de succes, avînd de onorat numeroase contracte în strãinãtate. Totuşi, mirajul televiziunii a fãcut-o sã renunţe la prima sa dragoste - modellingul - pentru a o lua de la zero, într-un alt domeniu, complet diferit. "Cred cã intervine o vîrstã la care trebuie sã te îndrepţi cãtre alte lucruri. Aşa am crezut eu atunci, cã trebuie sã aleg televiziunea, în defavoarea modellingului. Cînd am primit oferta de la un post TV, aveam contracte în Japonia şi în Anglia, a trebuit sã mã decid, dacã acceptam sã lucrez în televiziune, trebuia sã rãmîn în ţarã. Am considerat cã, pe termen lung, este mult mai bine sã încerc TV decît modelling", a mãrturisit Andreea Raicu.

Testul timpului a fost trecut de fostul model, Andreea devenind o cunoscutã vedetã de televiziune, cu oferte tentante din partea a numeroase posturi TV. "Întotdeauna mã gîndesc la ceea ce se va întîmpla pe viitor, iar alegerea pe care am fãcut-o, în urmã cu cîţiva ani, cred cã a fost cea mai bunã", a subliniat Andreea Raicu.