Andreea Tonciu și-a lovit mașina

Prima ninsoare din decembrie a adus și prima victimă din showbiz. Traficul a fost îngreunat în București și au existat incidente în trafic, iar Andreea Tonciu și-a avariat și ea mașina. „Zâmbesc, că până acum am plâns. Din păcate, am avut un mic accident, dar o să se regleze maşinuţa mea. Ţin foarte mult şi chiar am plâns foarte mult, pentru că o iubesc foarte mult şi mi-e greu să stau fără ea două-trei zile, cât o să stea în service. Vina a fost a mea, pentru că am intrat într-un domn şi din spate o doamnă a intrat în mine. E lovită puţin aici în faţă, dar se repară, nu-i problemă. Bine că nu am păţit nimic noi, participanţii la trafic. Dar m-am speriat foarte tare, pentru că a fost primul meu accident şi sper să fie şi ultimul”, a declarat Andreea Tonciu.