Andreescu şi Grigorescu, la loc de cinste în Muzeul de Artă

Iubitorii artei plastice de la malul mării, atât constănţeni, cât şi numeroşii turişti care includ în programul de vacanţă popasuri în generoasele săli ale Muzeului de Artă, vor putea admira, pe lângă impresionanta colecţie de bază, două capodopere ale artei româneşti de patrimoniu. Începând de ieri, vreme de un an, Muzeul de Artă adăposteşte două picturi originale de mare rafinament, semnate de Ioan Andreescu şi Nicolae Grigorescu. Opere majore de artă românească modernă, „Garofiţă în pahar” şi „Trandafiri sălbatici” au fost aşezate la loc pe cinste pe simeze, fiind împrumutate muzeului constănţean de deţinătorii capodoperelor.

•Parteneriate private muzee - colecţionari• Din septembrie 2010, trei investitori au cedat, până acum, unele dintre cele mai valoroase opere vândute pe piaţa de artă din România pentru expunerea publică în Muzeul Brukenthal din Sibiu şi Muzeul de Artă din Ploieşti. În această vară, a venit şi rândul Muzeului de Artă Constanţa să primească în custodie, pentru un an, două creaţii emblematice pentru istoria artei româneşti. Aceste parteneriate instituite între muzee şi colecţionari aduc beneficii multiple, de ambele părţi: sporirea numărului de vizitatori şi creşterea cotei de piaţă a operelor împrumutate.

•„Garofiţă în pahar” şi „Trandafiri sălbatici”, expuse public• Cele două opere au fost expuse public la Muzeul de Artă, începând de ieri, în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat, printre alţii, directorul instituţiei gazdă, criticul Doina Păuleanu, preşedintele casei de licitaţii Artmark, Alexandru Bâldea şi preşedintele Consiliului de Supraveghere Certinvest Artă Românească, Eugen Voicu.

Prima pictură, „Garofiţă în pahar”, de Ioan Andreescu, este deţinută de primul fond de investiţii în artă din România, Certinvest şi a fost achiziţionată prin licitaţie la începutul lunii, cu suma de 51.000 euro. Lucrarea a cărei autenticitate a fost confirmată de istoricul de artă Radu Bogdan a aparţinut colecţiei Mariei Yarka şi ulterior, celei deţinută de Horea Zaharia. „Garofiţă în pahar” din creaţia valorosului artist român care a trăit doar 32 de ani se alătură celorlalte opere semnate Andreescu şi deţinute de Muzeul de Artă Constanţa, însă este singura natură moartă.

Cea de-a doua creaţie, „Trandafiri sălbatici”, de Nicolae Grigorescu, a fost adjudecată la Licitaţia de Toamnă a Artmark, din 2010, pentru suma de 52.500 de euro. Lucrarea provine din celebra colecţie clujeană Dr. Leon Daniello, fondatorul pneumoftiziologiei româneşti şi este clasată în categoria „Fond” a Patrimoniului naţional cultural mobil.

•Grigorescu, de la 52.500 euro, la peste 200.000 euro, în doar un an• Lucrarea „Trandafiri sălbatici” este deţinută de o româncă, Mihaela Munteanu, de profesie arhitect, stabilită în Iordania. „Este o colecţionară extrem de norocoasă, care a achiziţionat lucrarea în toamna lui 2010, cu 52.500. Între timp, cota de piaţă a lui Nicolae Grigorescu a ajuns la peste 200.000 euro, prin urmare, dânsa a plătit cam la un sfert din preţ”, a menţionat Alexandru Bâldea.

Referitor la adăpostirea celor două lucrări sub cupola instituţiei muzeale, dr. Doina Păuleanu a subliniat: „Pentru muzeul constănţean înseamnă un plus, iar pentru public înseamnă bucurie. Un plus pentru că, în cazul lui Andreescu, noi nu avem nicio natură moartă cu flori, n-avem decât remarcabile peisaje. În cazul lui Grigorescu, oferim un termen de comparaţie pentru capodoperele pe care le găzduieşte Constanţa şi în acelaşi timp, cred că determinăm publicul să vină să vadă aceste lucrări”.

De altfel, instituţia muzeală constănţeană este considerată de preşedintele Artmark, Alexandru Bâldea, cel mai important muzeu din România - în afara Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti -, din punct de vedere al profesionalismului şi rafinamentului expoziţiei permanente.