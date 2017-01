Reporter: De ce practici fotbalul?

Andrei: În primul rînd am jucat fotbal, apoi am devenit cîntăreţ. Prima mea profesie a fost de fotbalist, am practicat acest sport pînă la 20 de ani. Am jucat la Rapid, în Liga a doua în Olanda. Întîi am făcut sport, apoi m-am apucat de muzică.

Rep.: Cum ai ajuns să faci muzică?

A.: Aşa a fost viaţa... Am avut o ruptură la picior şi nu am mai putut să fac fotbal, deşi mi-am dorit foarte mult. Chiar am încercat să joc şi cu piciorul accidentat. În urmă cu şase ani, un prieten care făcea muzică mi-a spus că aş avea voce şi că aş “da bine“ la televizor. Am început un proiect muzical, dar n-am avut tehnică. Trebuia să iau lecţii de canto, am făcut background pentru multe trupe, apoi am intrat în Naţionala Artiştilor, unde l-am cunoscut pe Kamara, iar "Dl. Problemă" a făcut din noi ceea ce este acum "Alb - Negru".

Rep.: Ce îţi place mai mult, muzica sau fotbalul?

A.: Toată viaţa am sperat să ajung fotbalist, mi-am îndeplinit pe jumătate acest vis. Acum joc fotbal din plăcere, îmi place mai mult ceea ce fac acum, muzică, am mai multe satisfacţii şi a devenit, practic, cea mai importantă parte a vieţii mele. Fotbalul a apus, acum muzica deţine cel mai important loc din viaţa mea, cel mai mult iubesc muzica în acest moment.

Rep.: Care sînt avantajale şi dezavantajele vieţii de artist?

A.: Ca fotbalist, ai un program foarte riguros, trebuie să dormi nopţile, te odihneşti foarte mult, la muzică lucrurile se petrec invers. Nu dormim nopţile, este foarte greu să ai un program regulat, indiferent de cît de mult ţi-ai dori să faci acest lucru. Tot timpul depinzi de altcineva, stai foarte mult pe drumuri, între oraşe, studio, spectacole. Uneori, poţi să stai în studio şi şapte ore, dacă nu ai inspiraţie în acel moment sau dacă nu îţi ies lucrurile aşa cum îţi doreşti.

Rep.: Cum ai cunoscut-o pe prietena ta?

A.: Pe prietena mea am cunoscut-o chiar în primul an de muzică, am făcut mai mulţi artişti o melodie de Crăciun, iar piesa s-a făcut la noi în studio. Noi am mixat piesa şi am aranjat vocile, ea s-a aflat printre aceşti artişti. A urmat o perioadă de tatonare, dar apoi am devenit iubiţi.

Rep.: De cît timp sînteţi împreună?

A.: Sîntem împreună de două luni, dar ne ştim de un an şi jumătate. Am mai fost împreună, dar ne-am despărţit, avînd mici probleme, dar viaţa le-a aranjat şi acum sîntem fericiţi împreună.

Rep.: Ce planuri aveţi pentru această vară?

A.: În primul rînd, onorăm contractele pe care le avem pe litoral, vom fi prezenţi şi la Ziua Marinei, în Mangalia, este posibil să participăm şi la Festivalul de la Mamaia.

Rep.: Cînd veţi scoate un nou album?

A.: Am început să înregistrăm vocile pentru un nou material discografic, dar faptul că sîntem pe litoral este un inconvenient pentru noul album, deoarece trebuie să fie gata în luna septembrie, noi fiind pe litoral pînă atunci. Este greu, am făcut deja două drumuri la Bucureşti, dar în septembrie albumul va fi gata, la fel şi noul single. Sper să iasă bine, deşi, iniţial, am vrut să stopăm, o perioadă, apariţia albumului. Nu vrem să mai lucrăm pe fugă. Mi-aş dori să iasă mult mai performant decît primul album, nivelul muzicii româneşti a crescut, iar noi trebuie să ne aliniem la aceste rigori, la calitatea muzicii pe care o fac alţii.

Rep.: Vă veţi schimba look-ul odată cu noul material discografic?

A.: Eu nu am ce să mai schimb, nu-mi voi lăsa părul să crească, deoarece nu mă lasă casa de producţie. Nu cred că look-ul este important, cred că deja am devenit cunoscuţi din punct de vedere muzical, am făcut ceva în această privinţă. Cred că la fete este mai importantă o schimbare de look, la noi contează mai mult muzica pe care o facem.

Rep.: Ce v-a inspirat la compunerea piesei "Lasă-te iubită"?

A.: Această piesă, de cînd am auzit-o prima dată, am ştiut că va fi o melodie bună, mi-a plăcut foarte mult. Toate piesele noastre sînt compuse după întîmplări din viaţa noastră, ilustrează momente frumoase pe care noi le-am trăit, dar, bineînţeles, sintetizate. Tot ceea ce noi cîntăm sînt experienţele noastre, sîntem deja oameni mari, nu mai sîntem copii.