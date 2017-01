Andrei Codrescu va primi Marele Premiu al Festivalului “Zile şi Nopţi de Literatură“

Purtînd amprenta unei tematici interesante şi de mare actualitate, “Şansa literaturilor < mici >“, cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional “Zile şi Nopţi de Literatură“, organizat în perioada 16-19 septembrie, la Mangalia, Neptun şi Constanţa, se apropie de final. Eveniment organizat de Uniunea Scriitorilor, în colaborare cu Ministerul Culturii si Cultelor, Institutul Cultural Român, Primăria Mangalia, Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni şi Microsoft South-East Europe, cu sprijinul Arhiepiscopiei Tomisului, al Universităţii “Ovidius“ din Constanţa şi al Tîrgului Estival de Carte din Mangalia, festivalul a debutat sîmbătă, la Hotel President din Mangalia, aducînd la masa dezbaterilor personalităţi culturale din întreaga lume. Aprox. 120 de scriitori români şi străini, traducători, critici literari de renume, printre care: Constantin Abăluţă, Gabriela Adameşteanu, Fawzia Assaad, Gerard Augustin, Charles Carrère, Matei Călinescu, Ruxandra Cesereanu, Andrei Codrescu, Denisa Comănescu, Mariana Dan, Masha Dinescu, Walter Famler, Almeida Faria, Carmen Firan, Dinu Flămând, Augustin Frăţilă, Joaquín Garrigós, Carlo Gébler, Radu Pavel Gheo, Andrey Gritsman, Nora Iuga, Victor Ivanovici, Kirill Kovaldzhi, Jean Mattern, Gabriela Melinescu, Mircea Mihăieş, Paul Miron, Aleš Mustar, Amir Or, Ion Pop, Antoaneta Ralian, Dieter Schlesak, Roumiana Stantcheva, Ştefan Stoenescu, Alexandru Al. Şahighian, Tudora Şandru Mehedinţi, Liliana Ursu, Matei Vişniec, George Volceanov, Horia Zilieru şi Jean-Luc Wauthier au participat la sesiunile de dezbateri, precum şi la celelalte momente speciale ale festivalului - lecturi poetice şi lansări editoriale.

Dramaturgul Matei Vişniec a revenit, după 19 ani, la Constanţa

Duminică, suita scriitorilor s-a deplasat la Constanţa, unde a avut ocazia unei întîlniri cu conducerea Universităţii “Ovidius“, dar şi cu publicul cititor de la malul mării. În plus, participanţii Festivalului “Zile şi Nopţi de Literatură“ au asistat la cîteva din lansările editoriale care au avut loc în cadrul Salonului de Carte “Ovidius“. Printre cei mai asaltaţi invitaţi s-a numărat, fără îndoială, renumitul dramaturg român, stabilit în Franţa, Matei Vişniec. Acesta, încă marcat de revederea cu oraşul de la malul mării, după o îndelungată absenţă, a mărturisit: “N-am mai fost la Constanţa de 19 ani, de cînd am plecat din România. Mi-a făcut o mare plăcere să merg din nou pe malul mării şi să respir aerul iodat, unic, al Mării Negre, este un parfum pe care nu îl regăseşti pe nicio altă plajă din lume“. Vişniec a salutat iniţiativa organizatorilor acestui festival, alegerea temei dezbaterilor şi a subliniat importanţa implicării României în asemenea proiecte culturale, menite să-i promoveze imaginea şi peste hotare. “Festivalul este şi un loc de dezbatere, pentru că tema principală, anul acesta, este “Şansa literaturilor mici“ sau, mai bine zis, a culturilor de mică generaţie, de a plasa pe circuitul internaţional autori, cultură, literatură, pentru că există acest complex cultural pe care îl are nu numai România, ci îl au şi alte ţări mici din Europa de Est sau din nordul Europei şi chiar din Sud. Deci, cum să intri în circuitul internaţional cînd eşti o cultură mică, cînd ai o limbă de circulaţie restrînsă? Bineînţeles, spargerea frontierelor de ordin cultural ţine şi de strategie, dar şi de istorie. România a avut o imagine proastă din ‘89 încoace, imagine care a fost blocată, de fapt, de cinci sau şase subiecte negative (...). Treptat, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, odată cu faptul că România începe să găzduiască manifestări internaţionale importante, cred că această imagine se va schimba. România este din ce în ce mai vizitată de străini. Cei care vin să viziteze România se îndrăgostesc, într-un fel sau altul, de ea. Am cunoscut foarte mulţi scriitori, regizori, oameni de cultură străini care au venit în România şi au avut o revelaţie şi continuă să ducă o informaţie diferită despre România decît cea vehiculată de mediile de informare“, a declarat Matei Vişniesc. Acesta a accentuat, însă, faptul că promovarea culturii române peste hotare nu este posibilă fără investiţii din partea statului, iar “procentul pe care statul român îl acordă culturii în acest moment este insuficient şi aproape jenant pentru peisajul celorlalte investiţii culturale din alte ţări occidentale“.

Două miliarde de lei - bugetul ediţiei din acest an a festivalului

Noul format al festivalului, care a constat într-un program variat şi atractiv de sesiuni de dezbateri combinate cu lansări editoriale, tîrguri şi expoziţii de carte la Mangalia şi Constanţa, schimbarea locaţiei şi toate celelalte modificări de detaliu au fost primite cu plăcere de participanţii la eveniment. Cunoscutul poet Charles Carrere, deja o prezenţă obişnuită la lucrările festivalului, a ţinut să sublinieze: “Festivalul este, deja, o mare reuşită, întîlnirea aceasta dintre diferiţi poeţi, scriitori este foarte variată. Organizarea este foarte bună, pentru că românii sînt, în general, foarte buni organizatori, cu un deosebit simţ al disciplinei“. La fel de încîntat de eveniment s-a arătat şi preşedintele USR, Nicolae Manolescu. “În primele zile de festival au fost dezbateri cum n-am auzit în ultimii cinci ani, pe care vreau să le publicăm într-o carte“, a subliniat Manolescu, ieri, la Constanţa. Acesta a făcut cunoscut bugetul ediţiei din acest an a festivalului, care se ridică la două miliarde de lei. Preşedintele USR a mai făcut referire şi la premiile care vor încununa festivalul, marele premiu fiind ceva mai substanţial faţă cel de anul trecut, urmînd să fie acordat în euro, nu în dolari, ca pînă acum. “Următoarele două premii, însă, le-am dat unei edituri străine care publică şi carte românească - Gallimard şi al doilea, pentru un traducător din română într-o limbă străină. Anul acesta îl premiem pe cel mai bun traducător în franceză, Alain Paruit, care, din păcate, fiind foarte bolnav, nu a putut veni“, a precizat Manolescu. Marele Premiu “Ovidius“ urmează să fie înmînat poetului, romancierului, scenaristului şi traducătorului Andrei Codrescu, pentru valoarea excepţională a operei sale. Ceremonia de decernare a premiilor festivalului se va desfăşura, astăzi, între orele 17.00 şi 18.30, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski“ din Constanţa.