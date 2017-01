Deşi este un artist apreciat în show-biz-ul autohton, Andrei Ştefănescu, jumătatea albă a trupei "Alb Negru", a cochetat mai întîi cu sportul rege. În schimb, cînd vine vorba de fete, Andrei a avut aceleaşi preferinţe întotdeauna, blondele de statură medie, care să aibă simţul umorului şi să respecte ideea de familie. "Frumuseţea fizică trebuie să fie pusă în evidenţă de cea din interior. Nu iubesc o femeie ideală, ci ea devine ideală pentru mine tocmai pentru că eu o iubesc", a mărturisit artistul.

Anca (“A.S.I.A“), iubita lui Andrei, este şi ea blondă şi... de statură medie, cei doi artişti fiind împreună încă din vara anului trecut. "Muzica ne-a adus împreună, ne-am cunoscut la studio, înregistrînd împreună o piesă pentru sărbătorile de iarnă“, a precizat Andrei. În plus, Andrei şi Anca au înregistrat, deja, un duet, care se regăseşte pe cel mai nou album semnat “Alb Negru“. "Este prima noastră colaborare şi sînt foarte bucuros că am reuşit să realizăm o piesă de dragoste atît de frumoasă. La studio m-am simţit ca în familie şi cred că piesa <Împreună> va încînta publicul, deoarece este o melodie sinceră, care are legătură cu noi şi ne reprezintă", a mai spus artistul.