Andrei Lugovoi conduce comisia de securitate din Duma rusă

Principalul suspect căutat de poliţia britanică pentru asasinarea fostului agent KGB Alexandr Litvinenko a primit un rol important în elaborarea politicii de securitate a Rusiei. Andrei Lugovoi, bănuit că l-a otrăvit pe Alexandr Litvinenko cu poloniu, în noiembrie 2006, a fost numit la conducerea comisiei pentru securitate a Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului rus, formată în principal din foşti ofiţeri de informaţii. Marea Britanie a cerut oficial extrădarea sa, însă Rusia a refuzat să-l predea, invocînd prevederile Constituţiei, care interzice extrădarea cetăţenilor ruşi.

Andrei Lugovoi, în vîrstă de 42 de ani, fost membru KGB care beneficiază de imunitate parlamentară, a respins orice critică. ”Din cîte ştiu, în Marea Britanie există conceptul de nevinovăţie pînă la demonstrarea vinovăţiei. Dacă Marea Britanie are suficiente dovezi pentru a mă judeca, trebuie să le predea Rusiei şi voi fi judecat aici”, a afirmat acesta. În calitate de preşedinte al comisiei parlamentare, Andrei Lugovoi propune adoptarea unei legi care poate ajuta companiile ruse de securitate să activeze pe pieţele din Orientul Mijlociu şi Africa. El însuşi patron al unei companii de securitate şi multimilionar, Andrei Lugovoi şi-a achiziţionat recent o maşină Bentley. Acesta a propus recent trimiterea la Londra a lui Dmitri Kovtun, vechi prieten care se afla împreună cu el în Marea Britanie, în ziua asasinării lui Litvinenko. Scotland Yard îl consideră pe Dmitri Kovtun martor şi nu îl urmăreşte pentru crimă. ”Nu am primit niciun răspuns la oferta noastră. Este tipic pentru autorităţile britanice. Marea Britanie are un complex de superioritate. Crede că totul este mai bun acolo”, a mai afirmat Andrei Lugovoi.