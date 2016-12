Andrei Marga a demisionat de la conducerea ICR

Andrei Marga şi-a înaintat, ieri, demisia din funcţia de preşedinte al Institutului Cultural Român (ICR). Demisia a fost înregistrată oficial la Comisia pentru Cultură din Senat, după cum a declarat vicepreşedintele forului, senatorul Emil-Marius Paşcan. Demisia transmisă Comisiei pentru cultură din Senat conţine aceleaşi informaţii pe care Andrei Marga le-a făcut publice printr-un comunicat emis ieri. În comunicat, Andrei Marga spune că, de când a fost numit în funcţia de preşedinte al ICR, în data de 11 septembrie 2012, a fost supus defăimărilor „tipice înţelegerii primitive a politicii”. Demisia lui Andrei Marga vine în contextul în care Comisiile reunite pentru cultură şi politică externă din Senat au cerut, ieri, revocarea acestuia din funcţia de preşedinte al ICR, care urma să se afle pe ordinea de zi a plenului Senatului. Decizia revocării sale a fost luată de cele două comisii parlamentare într-o şedinţă comună. Votul a fost de 11 „pentru“, 4 „împotrivă“ şi o abţinere. Săptămâna trecută, Andrei Marga a fost criticat chiar de şeful Guvernului. În deschiderea şedinţei de Guvern, premierul Victor Ponta s-a plâns că situaţia de la ICR, condus de Andrei Marga, „nu merge cum ar dori”.

BILANŢUL LUI MARGA Andrei Marga a descris, în comunicatul de ieri, activitatea sa în cadrul institutului din momentul învestirii în funcţie. „La data respectivă (11 septembrie 2012, n.r.) mă aflam în Germania, unde mă pregăteam pentru a-mi onora contractul ca profesor invitat la Universitatea din Toronto (Canada). Am acceptat numirea şi am trimis declaraţia de intenţii (...). Instantaneu, s-au lansat defăimări tipice înţelegerii primitive a politicii, mai ales după reţeta deformării celor spuse pentru a putea fi „combătute”. S-a folosit apoi orice alt pretext pentru atacuri, mergând până la fabricaţii biografice spre a influenţa naivii”, a declarat Andrei Marga. El a mai precizat că, de când a fost numit preşedinte al ICR, Institutul a evoluat. „S-au recompus forurile de conducere ale ICR. Am înlocuit desemnările discreţionare în funcţii cu concursuri. Între timp, directorii institutelor din New York, Paris, Chişinău, Lisabona, Budapesta şi directorii adjuncţi de la New York, Berlin, Viena, Roma, Veneţia, Lisabona sunt noi. Alţi directori şi directori adjuncţi noi se află în procedură de numire. S-a elaborat un nou program, axat pe acţiuni cu impact durabil. A început reconstrucţia bibliotecilor româneşti şi a prezenţei româneşti în mari biblioteci. S-a restabilit primatul valorii autorului şi a operei în faţa oricăror altor considerente (vârstă, afinităţi etc.)“, a mai spus Marga.

De asemenea, Andrei Marga spune că a fost confruntat continuu cu cel puţin trei impedimente. „Primul provine dintr-o legislaţie ce este atât de „originală”, încât nu are seamăn în ţările europene. De pildă, nu doar consiliul de conducere, ci şi conducerea executivă este pluricoloră la ICR, ceea ce îngreunează decizia, iar trecerile prin comisiile Senatului ale revocărilor din funcţie nu se fac nici în cazul, evident mai important, al ambasadorilor. Al doilea impediment provine din restricţiile bugetare impuse în 2012 - 2013. Al treilea provine din birocraţia sufocantă a aprobărilor“, a precizat Marga.