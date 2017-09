Andrei Pavel, cooptat în echipa Simonei Halep

După înfrângerea suferită în faţa Mariei Şarapova în primul tur de la US Open, scor 4-6, 6-4, 3-6, Simona Halep a anunţat că fostul tenisman Andrei Pavel va face parte din echipa sa şi că „nu se schimbă nimic” cu Darren Cahill, antrenorul ei. „În timpul conferinţei de presă am fost întrebată dacă eu cred că sunt o persoană fără noroc. Nu prea. Sunt o persoană norocoasă pentru tot ce am în jurul meu: viaţa mea, familia mea, prietenii mei, ECHIPA mea şi, bineînţeles, tenisul. Da, sigur, nu este rezultatul pe care l-am dorit aici, dar viaţa ştie întotdeauna ce face cu tine. Ştiu că trebuie să continui să muncesc din greu pentru a deveni mai bună. Acum, vreau de asemenea să vă spun că Andrei Pavel este un membru al echipei mele. Este o onoare pentru mine să-l am alături şi sunt sigur că am multe lucruri de învăţat din experienţa şi sfaturile lui. Nimic nu se schimbă cu Darren Cahill, totul va fi la fel. Acum ştiu că băieţii sunt sătui de mine, aşa că e timpul să mă fac pierdută şi să mă relaxez, dar să revin la treabă cât mai repede. Vă mulţumesc, băieţi, că sunteţi alături de mine în fiecare moment”, a scris Halep, pe contul ei de Instagram.

Constănţeanul Andrei Pavel a stat în loja Simonei Halep, alături de ceilalţi membri ai echipei sale, la meciul cu Maria Şarapova, de la US Open. Fost numărul 13 mondial şi actual căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României a discutat pe toată durata partidei cu antrenorul Darren Cahill. În vârstă de 43 de ani, Pavel a mai lucrat cu tenismenele Jelena Jankovic şi Tamira Paszek. Din echipa Simonei Halep mai fac parte preparatorul fizic Teo Cercel şi fizioterapeutul Ştefan Sodolescu.

ÎN TURUL SECUND, CÎRSTEA O VA ÎNTÂLNI PE OSTAPENKO

Sorana Cîrstea (locul 54 WTA) şi-a aflat adversara din turul al doilea de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 50,4 milioane de dolari, urmând să joace împotriva letonei Jelena Ostapenko (locul 12 WTA şi favorită nr. 12-a), care a trecut, în primul tur, de Lara Arruabarrena (Spania, locul 60), cu scorul de 6-2, 1-6, 6-1. Întâlnirea va avea loc joi, 31 august. Ostapenko este câştigătoarea ultimei ediţii a turneului de la Roland Garos, după ce a depăşit-o în finală pe Simona Halep.

Miercuri, 30 august, de la ora 18.00, Monica Niculescu (locul 57 WTA) va continua meciul din primul tur cu Kristina Mladenovic (Franţa, locul 13 WTA), întrerupt marţi seară, din cauza ploii, la scorul de 6-3, 1-1, Niculescu câştigând primul set. Tot miercuri, de la ora 19.30, şi tot în primul tur, Ana Bogdan (locul 108 WTA) o va înfrunta pe Taylor Townsend (SUA, locul 119 WTA).

