Andrei Vaştag, un nou pariu al “Regelui” Hagi pentru Liga 1

Promovarea în Liga 1 nu a schimbat nimic din proiectul echipei FC Viitorul Constanţa, care propune pentru primul eşalon al fotbalului românesc noi jucători aflaţi încă în faza junioratului. Unul dintre aceştia este şi Andrei Vaştag, fiul multiplului campion la box Francisc Vaştag. Internaţional de juniori under 19, Andrei a evoluat în ultimul sezon pentru Săgeata Năvodari. La 18 ani, Andrei Vaştag este considerat unul dintre cei mai buni mijlocaşi din ţară la categoria sa de vârstă, iar din acest sezon va îmbrăca tricoul Viitorului, unde speră să adune cât mai multe prezenţe pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Este un pas foarte important făcut de mine şi mi-am dorit mult să joc la o echipă de Liga 1 după un sezon bun, spun eu, în liga secundă cu Săgeata Năvodari. Acest lucru m-a făcut să cred că pot face pasul spre primul eşalon. Mă simt foarte bine la Viitorul şi trebuie să mă integrez cât mai repede în noul grup, pentru că nu mai este mult timp până la începerea campionatului şi trebuie să fac tot ceea ce pot pentru a câştiga un loc de titular. Trebuie să evoluez cât mai bine în meciurile de pregătire care vor urma“, a mărturisit tânărul Vaştag. Andrei a debutat pentru Viitorul în meciul amical pe care formaţia pregătită de Cătălin Anghel l-a pierdut cu Volga Novgorod, scor 0-1.

„Mă bucur că am debutat la noua mea echipă. A fost bine, dar momentan nu pot cere mai mult pentru că meciul a venit după o perioadă de acumulări. Picioarele sunt încărcate şi nu pot fi la capacitate maximă de efort. Este obositor, dar de acum va începe perioada de descărcare. Antrenamentele sunt mai scurte. La jocurile care vor urma trebuie să joc cât mai bine, iar în prima etapă să fiu în primii unsprezece. Este o concurenţă mare pe postul meu, dar benefică pentru fiecare jucător pentru că altfel nu mai dai tot ce ai mai bun când ştii că ai locul asigurat. Principalele mele calităţi sunt cele fizice. Nu mi-e frică atunci când am mingea la picior, am stăpânire de sine când am adversar în spate. Îmi place să joc cu mingea, să cer mingea“, a pus Andrei Vaştag. Având modelul tatălui, cel mai bun boxer român la amatori din istorie (triplu campion mondial şi dublu campion european de box la amatori, la categoria semi-mijlocie, de cinci ori campion naţional), Andrei a avut multe de unde învăţa ceea ce înseamnă performanţa. „Tatăl meu mă susţine în sportul pe care l-am ales şi pe care îl practic de la vîrsta de 10 ani. Îmi place şi boxul, dar fotbalul este pe primul plan. De la tatăl meu am învăţat să fiu “rău” în teren, ambiţios, să nu dau înapoi, să nu-mi fie frică, să gândesc pozitiv. Nu există niciodată înfrângeri, există doar victorii”, a încheiat Andrei Vaştag, evaluat de transfermarkt.de la suma de 400.000 de euro.

AL DOILEA AMICAL. FC Viitorul Constanţa va susţine, astăzi, de la ora 18.00, la Kizilcalhamam, a doua partidă de pregătire din acest cantonament. Adversara echipei constănţene va fi campioana Iranului, Sepahan. În altă ordine de idei, tehnicianul Cătălin Anghel a programat ieri două şedinţe de pregătire, în care jucătorii au lucrat mai mult la coordonare, individualizare şi în plan tehnico-tactic. Ca un amănunt, la finalul şedinţei de pregătire de luni seară a participat şi... Gheorghe Hagi. Fostul internaţional a efectuat şi câteva sprinturi, spre surprinderea jucătorilor.

PROBLEME MEDICALE. Ultimele zile au adus, din nefericire, şi primele probleme medicale în tabăra constănţeană. Astfel, după ce Aurelian Chiţu suferise o inflamaţie a ligamentului colateral intern în meciul cu Volga Novgorod, dar marţi a putut să reia antrenamentele, iar Cristian Cristea a avut o contractură pe cvatriceps, a fost rândul atacantului Denis Alibec să viziteze cabinetul fizio-kinetoterapeutului Paul Ciocănescu. Alibec a părăsit antrenamentul de luni seară după ce a călcat strâmb, diagnosticul fiind entorsă la genunchiul drept cu inflamaţie tendon patelar. „Se află sub tratament medical de fizioterapie cu şedinţe cu laser şi ultrasunete, împachetări cu antiinflamatori şi necesită un repaus de două-trei zile pentru a vedea cum evoluează. Dacă se va constata că este nevoie, va fi făcut şi un examen RMN. Oricum, evoluţia după 24 de ore este foarte bună“, a spus Paul Ciocănescu.